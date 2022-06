Paola Ferrari, agguato a Mara Venier? La clamorosa offerta che agita la Rai (Di venerdì 3 giugno 2022) Paola Ferrari "è di fronte a un bivio". Secondo quanto riporta Alberto Dandolo su Oggi, la giornalista sportiva italiana più amata e popolare di sempre, deve prendere una importante decisione. "Forse non tutti sanno che la vulcanica Paola è di fronte a un bivio", scrive il cronista: "accettare o meno l'offerta di condurre un programma nella domenica pomeriggio di Rai 2 che andrebbe in diretta concorrenza con la corazzata di Domenica In capitanata da Mara Venier sulla rete ammiraglia". Dandolo parla quindi di una "scelta combattuta che a breve verrà resa nota". Anche perché gli ascolti di Domenica In quest'anno sono stati davvero eccezionali. Solo qualche giorno fa, in una lunghissima intervista al settimanale Nuovo, Paola Ferrari era tornata a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022)"è di fronte a un bivio". Secondo quanto riporta Alberto Dandolo su Oggi, la giornalista sportiva italiana più amata e popolare di sempre, deve prendere una importante decisione. "Forse non tutti sanno che la vulcanicaè di fronte a un bivio", scrive il cronista: "accettare o meno l'di condurre un programma nella domenica pomeriggio di Rai 2 che andrebbe in diretta concorrenza con la corazzata di Domenica In capitanata dasulla rete ammiraglia". Dandolo parla quindi di una "scelta combattuta che a breve verrà resa nota". Anche perché gli ascolti di Domenica In quest'anno sono stati davvero eccezionali. Solo qualche giorno fa, in una lunghissima intervista al settimanale Nuovo,era tornata a ...

