Pallanuoto, Champions League: la Pro Recco vola in finale (Di venerdì 3 giugno 2022) Vittoria della Pro Recco nella semifinale della Final Eight della Champions League di Pallanuoto. A Belgrado, la formazione ligure si è imposta per 10-7 sui magiari del FTC Telekom Budapest. La Pro Recco adesso andrà in finale dove affronterà il Novi Beograd che, nell’altra semifinale, ha battuto Brescia 14-13. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Vittoria della Pronella semidella Final Eight delladi. A Belgrado, la formazione ligure si è imposta per 10-7 sui magiari del FTC Telekom Budapest. La Proadesso andrà indove affronterà il Novi Beograd che, nell’altra semi, ha battuto Brescia 14-13. SportFace.

