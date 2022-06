Pakistan, dopo la crisi politica quella economica e sociale. Inflazione in salita e riserve in dollari che si assottigliano (Di venerdì 3 giugno 2022) Si aggravano le condizioni economiche del Pakistan. L’Inflazione è salita al 13,8% con i prezzi degli alimentari saliti del 17% e quelli dei carburanti del 32% rispetto ad un anno fa. Il Pakistan è grande importatore di grano proveniente da Russia e Ucraina e con i rincari degli ultimi mesi è costretto ad usare sempre più riserve di valuta estera. I dollari a disposizione del paese sono scesi al di sotto dei 10 miliardi, con un calo di 366 milioni solo nell’ultima settimana e il 50% in meno dello scorso agosto. Inoltre da inizio anno la moneta locale ha perso il 10% sul dollaro rendendo più care le importazioni e aumentando le pressioni sui prezzi. La banca centrale è stata costretta ad alzare i tassi fino al 13,7% per arginare la caduta della rupia. Il governo di Shehbaz Sharif ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Si aggravano le condizioni economiche del. L’al 13,8% con i prezzi degli alimentari saliti del 17% e quelli dei carburanti del 32% rispetto ad un anno fa. Ilè grande importatore di grano proveniente da Russia e Ucraina e con i rincari degli ultimi mesi è costretto ad usare sempre piùdi valuta estera. Ia disposizione del paese sono scesi al di sotto dei 10 miliardi, con un calo di 366 milioni solo nell’ultima settimana e il 50% in meno dello scorso agosto. Inoltre da inizio anno la moneta locale ha perso il 10% sul dollaro rendendo più care le importazioni e aumentando le pressioni sui prezzi. La banca centrale è stata costretta ad alzare i tassi fino al 13,7% per arginare la caduta della rupia. Il governo di Shehbaz Sharif ha ...

Advertising

s_trillina : @CarloG67 @quinonsischerza Il dopo sarà meglio vero? Oppure chiuderà ancora di più con l’Occidente alleandosi con C… - Smile_Giulia23 : RT @Marie_Ange_92: l'esatto opposto. Perché Marco, nonostante avesse ragione, non aveva dato alcuna chance alla sua ex. Così come non aveva… - Marie_Ange_92 : l'esatto opposto. Perché Marco, nonostante avesse ragione, non aveva dato alcuna chance alla sua ex. Così come non… - winter_design : @Ste_Mazzu Dopo soft coup????in Pakistan per far cadere Imran Khan, del 'nuovo' governo????60% sono in libertà su cauzi… - ZaheerHigh : @Luisa_Taglia Lei ha assolutamente ragione. Il suo aspetto è bello ma il danno è più crudele. In Pakistan, a causa… -