Ostia: ancora guai per Paolo Ascani, cognato di Roberto Spada

Ostia – Ha violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare e, ieri, giovedì 2 giugno, è stato arrestato. Paolo Ascani, 53enne, cognato di Roberto Spada, è finito in manette ieri mattina a Ostia. A dare l'allarme è stata l'ex compagna che ha chiamato in Commissariato e gli agenti del X distretto Lido sono accorsi e hanno proceduto all'arresto. Il 53enne, ritenuto dagli inquirenti componente del clan Spada nel 2017 aveva colpito con una testata un giornalista e nel 2020 è stato vittima di un agguato, ferito con arma da fuoco. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di ...

