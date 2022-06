(Di venerdì 3 giugno 2022) Non avrebbe ordinato la demolizione di una attività commerciale ritenuta abusiva a San Martino delle Scale intestata a A. M. per altro costruita su area del demanio pubblico. Ladella Repubblica di Palermo, accogliendo la istanza difensiva presentata dai legali Salvino Caputo, Francesca Fucaloro e da Giada Caputo, ha presentato richiesta di archiviazione che (Monrealelive.it)

Il caso did'ufficio è avvenuto quando sindaco era Cannavicci e Di Girolami rivestiva la ... e il Comune sarebbe stato consapevole di questa. Commenti da ...L'ex sindaco di Noto Corrado Bonfanti è stato assolto 'perché il fatto non sussiste' al termine del processo che lo vedeva accusato did'atti d'ufficio ed'ufficio, su citazione proposta da un privato. Privato che nel 1986 aveva presentato domanda di sanatoria edilizia, chiedendo nel 2015, all'Ufficio Tecnico del ... Omissione e abuso di ufficio, il dirigente comunale Busacca prosciolto dalla Procura PALERMO, 3 giugno - Non avrebbe ordinato la demolizione di una attività commerciale ritenuta abusiva in San Martino delle Scale intestata a A. M. peraltro costruita su area del demanio pubblico.L’ex sindaco di Noto Corrado Bonfanti è stato assolto “perché il fatto non sussiste” al termine del processo che lo vedeva accusato di omissione d’atti d’ufficio e abuso d’ufficio, su citazione propos ...