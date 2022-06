Advertising

VivMilanoFSL : RT @giornali_it: Omicidio Ciatti, la ricostruzione degli investigatori: 'Un calcio preparato da un professionista che vuol fare male' #1giu… - BracaliM : Omicidio Ciatti, attesa per il verdetto dei giurati. Oggi la sentenza - Cronaca - - infoitinterno : Omicidio Ciatti. Tutta la notte in camera di consiglio. Attesa per il verdetto dei giurati - infoitinterno : Omicidio Ciatti, oggi a Girona il verdetto legato a quattro quesiti - rep_firenze : Omicidio Ciatti, oggi a Girona il verdetto legato a quattro quesiti [aggiornamento delle 06:55]… -

Massimo della pena per il killer di Niccolò. Il pubblico ministero chiede 24 anni di carcere pervolontario, 9 in libertà vigilata, per Rassoul Bissoultanov, il lottatore ceceno di 26 anni che con un calcio alla testa uccise in ...Il ceceno Rassoul Bissoultanov, 29 anni, imputato per l'di Niccolò, 21 anni, sopra dall'inviato Stefano Brogioni Prima che i giurati si ritirino in camera di consiglio, da dove usciranno probabilmente oggi all'ora di pranzo, il giudice ...Processo a Girona, la giuria popolare in camera di consiglio: oggi il verdetto. La richiesta del procuratore spagnolo ...Rassoul Bissoultanov è responsabile di omicidio volontario e Movsar Magomadov è stata la sua spalla I nove cittadini spagnoli chiamati a rispondere ai questionari. Poi il magistrato scriverà la sente ...