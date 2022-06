Omicidio Ciatti, condannato per omicidio volontario il ceceno che pestò a morte l’italiano (Di venerdì 3 giugno 2022) condannato Rassoul Bissoultanov, assolto il connazionale Magdomagov. Fu omicidio volontario. Il Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, ha condannato il 29enne ceceno accusato della morte di Niccolò Ciatti. Il ragazzo italiano di 21 anni, di Scandicci (Firenze) che venne pestato a morte, senza alcun motivo, la notte tra l’11 e il 12 agosto 2017. La tragedia avvenne in una discoteca di Lloret de Mar. Nota località della Costa Brava. Dove si trovava in vacanza con alcuni amici. Nicolò Ciatti, condannato il ceceno per omicidio volontario Il verdetto è stato emesso dalla giuria popolare. L’entità della pena sarà stabilita dai ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022)Rassoul Bissoultanov, assolto il connazionale Magdomagov. Fu. Il Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, hail 29enneaccusato delladi Niccolò. Il ragazzo italiano di 21 anni, di Scandicci (Firenze) che venne pestato a, senza alcun motivo, la notte tra l’11 e il 12 agosto 2017. La tragedia avvenne in una discoteca di Lloret de Mar. Nota località della Costa Brava. Dove si trovava in vacanza con alcuni amici. NicolòilperIl verdetto è stato emesso dalla giuria popolare. L’entità della pena sarà stabilita dai ...

borghi_claudio : Non ridarà Niccolò a suo padre, che ho avuto l'emozione di conoscere, però almeno SEMBRA che si faccia giustizia L… - Agenzia_Ansa : Condannato per omicidio volontario in Spagna Rassoul Bissoultanov, il giovane ceceno che sferrò il calcio mortale a… - Nicola23453287 : RT @varljien: In Italia i treni SVIANO DAL BINARIO, in Germania DERAGLIANO! in italia il colpevole della morte di Ciatti condannato per omi… - CosenzaChannel : Niccolò Ciatti, ceceno condannato per omicidio volontario - vlastablom : RT @varljien: In Italia i treni SVIANO DAL BINARIO, in Germania DERAGLIANO! in italia il colpevole della morte di Ciatti condannato per omi… -