“Oggi Napoli piange”: è morta Liliana De Curtis | Ecco chi è stata l’unica figlia di Totò (Di venerdì 3 giugno 2022) Si è spenta Oggi l’unica figlia del mitico Totò, Liliana De Curtis: aveva 89 anni. A dare l’annuncio sono stati i due figli della donna. Liliana De Curtis era l’unica figlia del famosissimo Totò e della moglie Diana Rogliani. È morta nella sua casa a Roma e a dare l’annuncio della sua scomparsa sono stati i figli Antonello ed Elena Anticoli, nati dal matrimonio con Sergio Anticoli. La donna era rimasta vedova da qualche tempo. “Mia madre si è spenta serenamente nella sua casa romana, non ha sofferto“, ha dichiarato la figlia Elena, “Mamma, quando ti chiamo, ti vedo correre verso di me, mi prendi in braccio, mi guardi e mi abbracci forte forte al tuo ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 3 giugno 2022) Si è spentadel miticoDe: aveva 89 anni. A dare l’annuncio sono stati i due figli della donna.Deeradel famosissimoe della moglie Diana Rogliani. Ènella sua casa a Roma e a dare l’annuncio della sua scomparsa sono stati i figli Antonello ed Elena Anticoli, nati dal matrimonio con Sergio Anticoli. La donna era rimasta vedova da qualche tempo. “Mia madre si è spenta serenamente nella sua casa romana, non ha sofferto“, ha dichiarato laElena, “Mamma, quando ti chiamo, ti vedo correre verso di me, mi prendi in braccio, mi guardi e mi abbracci forte forte al tuo ...

