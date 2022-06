Oggi la tv a pagamento non mostrerebbe l’Heysel o Hillsborough, è il calcio per lobotomizzati (Di venerdì 3 giugno 2022) Non guardarli, non sentirli. Inquadra il pallone, il campo, i giocatori coi tatuaggi che crollano agonizzanti ad ogni contatto, seppur minimo. Con la definizione più alta che puoi, non perdiamoci il dettaglio della goccia di sudore che come rugiada al mattino imperla la fronte del povero centravanti esausto. E sfoca il contorno, cancellalo se devi. Esiste il calcio, e solo quello. Non avrai altra storia all’infuori di quella. Tifosi che si picchiano in tribuna? No, fa brutto. Gente che rischia di morire soffocata fuori ai cancelli di uno stadio? Il dolore è così inelegante, la paura è volgare. Rovina le paillettes che con tanto dispendio di mezzi abbiamo “prodotto”. Il calcio è un “contenuto”. Tutto ormai è un “contenuto”. E va – per l’appunto – trattenuto entro certi limiti, compresso per quel che si può, filtrato per grana grossa dalle sue impurità. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Non guardarli, non sentirli. Inquadra il pallone, il campo, i giocatori coi tatuaggi che crollano agonizzanti ad ogni contatto, seppur minimo. Con la definizione più alta che puoi, non perdiamoci il dettaglio della goccia di sudore che come rugiada al mattino imperla la fronte del povero centravanti esausto. E sfoca il contorno, cancellalo se devi. Esiste il, e solo quello. Non avrai altra storia all’infuori di quella. Tifosi che si picchiano in tribuna? No, fa brutto. Gente che rischia di morire soffocata fuori ai cancelli di uno stadio? Il dolore è così inelegante, la paura è volgare. Rovina le paillettes che con tanto dispendio di mezzi abbiamo “prodotto”. Ilè un “contenuto”. Tutto ormai è un “contenuto”. E va – per l’appunto – trattenuto entro certi limiti, compresso per quel che si può, filtrato per grana grossa dalle sue impurità. ...

