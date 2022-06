“Nuovo tronista bono dal GF Vip” UeD | da Signorini a De Filippi | per lui ci sarà la fila

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 giugno 2022) Antonio Medugno a Uomini e Donne? L’indiscrezione corre veloce in queste ore, ma cerchiamo di capire cosa c’è di vero. Intanto ricordiamo come il tiktoker napoletano abbia visto esplodere la propria popolarità grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Il 23enne è stato uno degli ultimi concorrenti ad entrare nel reality, ma è riuscito comunque a lasciare il segno. Uno dei temi da lui affrontati è stato quello dei disturbi alimentari di cui ha sofferto in passato. Anzi, proprio a causa di questa fragilità Antonio Medugno aveva anche minacciato di lasciare il GF Vip: “Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa, sull’alimentazione. È una cosa che mi mette ansia, perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che a me sta vicina, quindi sa come risolverle”. Recentemente poi l’ex gieffino ha fatto parlare per alcune dichiarazioni su Barù, ...