Nuovo scontro Salvini-Letta. “Il Pd è diventato guerrafondaio”, “La Lega è un danno per l’Italia” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Lavorare per la pace dovrebbe essere obbligatorio. Chiedere la pace, lavorare per la pace dovrebbe essere obbligatorio per tutti. Mi fanno pena quei colleghi che parlano solo di armi”. Matteo Salvini non molla. Messo all’angolo dagli alleati di governo e da una parte del suo partito, ignorato da Draghi, torna sulle polemiche del suo, ancora ipotetico, viaggio a Mosca. E gli attacchi incrociati si sprecano. “Una volta la sinistra voleva la pace. Ora il Pd è guerrafondaio e critica chi costruisce la pace e parla solo di armi e guerra”, dice il leader leghista da Verona. Dove si trova per un tour elettorale a sostegno del sindaco Sboarina. Salvini: mi fa pena chi parla solo di armi “Serve la pace adesso perché se la guerra va avanti avremo milioni di italiani alla fame e senza lavoro. Se ci fosse un ministro degli esteri che fa ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) “Lavorare per la pace dovrebbe essere obbligatorio. Chiedere la pace, lavorare per la pace dovrebbe essere obbligatorio per tutti. Mi fanno pena quei colleghi che parlano solo di armi”. Matteonon molla. Messo all’angolo dagli alleati di governo e da una parte del suo partito, ignorato da Draghi, torna sulle polemiche del suo, ancora ipotetico, viaggio a Mosca. E gli attacchi incrociati si sprecano. “Una volta la sinistra voleva la pace. Ora il Pd èe critica chi costruisce la pace e parla solo di armi e guerra”, dice il leader leghista da Verona. Dove si trova per un tour elettorale a sostegno del sindaco Sboarina.: mi fa pena chi parla solo di armi “Serve la pace adesso perché se la guerra va avanti avremo milioni di italiani alla fame e senza lavoro. Se ci fosse un ministro degli esteri che fa ...

