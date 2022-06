Nuovo nome per la panchina del Cagliari: scelto l’ex campione del mondo (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Cagliari, al termine dell’ultima giornata di campionato, non è riuscito a vincere sul campo del Venezia ed è retrocesso clamorosamente in Serie B. La compagine isolana, dunque, si sta attrezzando ad affrontare il prossimo torneo cadetto cominciando dal Nuovo tecnico. La dirigenza rossoblù sta valutando diversi profili per il ruolo di allenatore: negli scorsi giorni si è parlato di Aurelio Andreazzoli, in uscita dall’Empoli dopo la salvezza ottenuta quest’anno, e Filippo Inzaghi, che ha già vinto il campionato di B con il Benevento. Calciomercato Cagliari De Rossi Nelle ultime ore, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha svelato un terzo nome candidato alla guida tecnica del Cagliari, ovvero Daniele De Rossi. Per l’ex calciatore della Roma e della Nazionale italiana, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Il, al termine dell’ultima giornata di campionato, non è riuscito a vincere sul campo del Venezia ed è retrocesso clamorosamente in Serie B. La compagine isolana, dunque, si sta attrezzando ad affrontare il prossimo torneo cadetto cominciando daltecnico. La dirigenza rossoblù sta valutando diversi profili per il ruolo di allenatore: negli scorsi giorni si è parlato di Aurelio Andreazzoli, in uscita dall’Empoli dopo la salvezza ottenuta quest’anno, e Filippo Inzaghi, che ha già vinto il campionato di B con il Benevento. CalciomercatoDe Rossi Nelle ultime ore, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha svelato un terzocandidato alla guida tecnica del, ovvero Daniele De Rossi. Percalciatore della Roma e della Nazionale italiana, ...

