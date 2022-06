Nuovi arrivi in Forza Italia, aderisce Michela Rostan (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – La deputata Michele Rostan, eletta in Campania, dopo un anno nel Gruppo Misto e un passato anche in quelli di Italia viva e Leu, aderisce “senza nulla chiedere” a Forza Italia. A darne l’annuncio con “grande soddisfazione e grande piacere” in una conferenza stampa il coordinatore Antonio Tajani, spiegando che insieme arriveranno “consiglieri comunali e sindaci legati a lei” e che l’adesione di altri amministratori locali è attesa nei prossimi giorni. Rostan è un'”amica, una collega con una capacità di cooperazione specialmente con i colleghi del mio Gruppo”, con la quale “da settimane dialoghiamo per costruire progetti comuni”, ha sottolineato il capogruppo, Paolo Barelli, annunciando che “altri importanti esponenti della Camera si stanno avvicinando a noi”. “Il mio ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – La deputata Michele, eletta in Campania, dopo un anno nel Gruppo Misto e un passato anche in quelli diviva e Leu,“senza nulla chiedere” a. A darne l’annuncio con “grande soddisfazione e grande piacere” in una conferenza stampa il coordinatore Antonio Tajani, spiegando che insieme arriveranno “consiglieri comunali e sindaci legati a lei” e che l’adesione di altri amministratori locali è attesa nei prossimi giorni.è un'”amica, una collega con una capacità di cooperazione specialmente con i colleghi del mio Gruppo”, con la quale “da settimane dialoghiamo per costruire progetti comuni”, ha sottolineato il capogruppo, Paolo Barelli, annunciando che “altri importanti esponenti della Camera si stanno avvicinando a noi”. “Il mio ...

