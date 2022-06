Nuova serie speciale Suv Citroèn C3 Aircross Rip Curl (Di venerdì 3 giugno 2022) TORINO (ITALPRESS) – Per la terza volta, SUV Citroèn C3 Aircross porta la firma Rip Curl. Questa Nuova edizione 2022, proposta sulla base della versione Shine, si arricchisce del Pack Color “Anodised Blue”, di un nuovo ambiente interno con colori e materiali nei toni “Blue Jeans” e di equipaggiamenti come i cerchi in lega 17? Origami Black di serie e i vetri posteriori oscurati. Il SUV compatto del marchio della doppia freccia è un punto di riferimento del suo segmento per la sua versatilità, modularità e abitabilità. Caratteristiche che si adattano perfettamente alla pratica degli sport all’aria aperta e al desiderio di avventura. Dotato di grande carattere, orientato all’evasione all’insegna del comfort e dello stile. “Questa Nuova edizione C3 Aircross Rip ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) TORINO (ITALPRESS) – Per la terza volta, SUVC3porta la firma Rip. Questaedizione 2022, proposta sulla base della versione Shine, si arricchisce del Pack Color “Anodised Blue”, di un nuovo ambiente interno con colori e materiali nei toni “Blue Jeans” e di equipaggiamenti come i cerchi in lega 17? Origami Black die i vetri posteriori oscurati. Il SUV compatto del marchio della doppia freccia è un punto di riferimento del suo segmento per la sua versatilità, modularità e abitabilità. Caratteristiche che si adattano perfettamente alla pratica degli sport all’aria aperta e al desiderio di avventura. Dotato di grande carattere, orientato all’evasione all’insegna del comfort e dello stile. “Questaedizione C3Rip ...

Advertising

DisneyPlusIT : Questo autunno, una nuova avventura ha inizio. ? Guardate il teaser trailer di #Willow, una serie originale, dispon… - repubblica : Milan, dopo lo scudetto la nuova proprietà: Gerry Cardinale in città per chiudere [di Enrico Currò, Luca Pagni] - YBah96 : RT @CalcioFinanza: Casini: «Serie A, quadro attuale non confortante tra ricavi e stadi: per risalire serve un piano industriale e una nuova… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Casini: «Serie A, serve piano industriale e nuova governance»: “Il quadro attuale non è molto… - salvoanzaldi : @Gio_Dusi Ormai sembra una nuova serie di 'Narcos': siamo alla guerra tra i cartelli. -