Notte da incubo per le suore a L'Aquila svegliate da coppia che fa sesso nel confessionale (Di venerdì 3 giugno 2022) L'Aquila - Gemiti provenire dal confessionale in piena Notte. E' quanto hanno sentito le otto suore di clausura che vivono nel convento di San Basilio nel pieno centro storico de L'Aquila, quando si sono recate a vedere cosa stesse succedendo, hanno visto due giovani fuggire nudi dalla chiesa "E' stata una Notte da incubo e siamo ancora terrorizzate", ha raccontato con la voce scossa da quanto vissuto suor Giovanna. A denunciare il raid notturno, avvenuto in concomitanza con la Notte bianca, è stata Suor Margherita, la badessa. Le monache di clausura avevano già chiamato i carabinieri un paio di ore prima, intorno alle tre di Notte, per segnalare la presenza di due giovani che dalla chiesa erano saliti nel piano in cui dormono le ...

