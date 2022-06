‘Nostalgia’: il cast del film incontra il pubblico del The Space Cinema Moderno di Roma (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma – È prevista per domani, 4 giugno, la presenza del regista Mario Martone e dell’attore Tommaso Ragno al The Space Cinema Moderno di Roma, che saluteranno il pubblico della capitale a seguito dell’uscita del film ‘Nostalgia’, nelle sale dallo scorso 25 maggio. Il lungometraggio, tratto dall’omonimo Romanzo di Ermanno Rea, racconta la storia di Felice (Pierfrancesco Favino), un uomo che torna nel luogo dov’è nato, il rione Sanità di Napoli, dopo quarant’anni di assenza. Il protagonista torna per assistere la madre, ma rimane più a lungo del previsto e durante il suo soggiorno riscopre i luoghi che lo hanno segnato da giovane. Favino, nei panni di Felice, ripercorre la sua gioventù all’interno del quartiere, la sua amicizia con ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 3 giugno 2022)– È prevista per domani, 4 giugno, la presenza del regista Mario Martone e dell’attore Tommaso Ragno al Thedi, che saluteranno ildella capitale a seguito dell’uscita del, nelle sale dallo scorso 25 maggio. Il lungometraggio, tratto dall’omonimonzo di Ermanno Rea, racconta la storia di Felice (Pierfrancesco Favino), un uomo che torna nel luogo dov’è nato, il rione Sanità di Napoli, dopo quarant’anni di assenza. Il protagonista torna per assistere la madre, ma rimane più a lungo del previsto e durante il suo soggiorno riscopre i luoghi che lo hanno segnato da giovane. Favino, nei panni di Felice, ripercorre la sua gioventù all’interno del quartiere, la sua amicizia con ...

Advertising

zazoomblog : ‘Nostalgia’: il cast del film incontra il pubblico del The Space Cinema Moderno di Roma - #‘Nostalgia’: #incontra… - Lopinionista : 'Nostalgia': il cast del film incontra il pubblico del The Space Cinema Moderno di Roma - ferraraloredana : @pfavino @Festival_Cannes @medusa_film Complimenti a te e a tutto il cast del film Nostalgia, film molto intenso - Francis09309862 : RT @nanaonweb: Comunque me l’aspettavo così così, invece, bello! il cast è ben mixato, con nuovi e vecchi protagonisti che si amalgamano pe… - nanaonweb : Comunque me l’aspettavo così così, invece, bello! il cast è ben mixato, con nuovi e vecchi protagonisti che si amal… -

Jurassic World e Mario Martone, i dinosauri che ringiovaniscono al posto d'invecchiare Sentivamo proprio tutta questa nostalgia per un nuovo capitolo della saga Jurassic Park Dopo una prima trilogia anni novanta, ... e poi nella reprise nel nuovo millennio con nuovi cast e rettili ... Jurassic World: Il Dominio - La recensione ... sfruttando continuamente il fan - service e l'effetto nostalgia: addirittura alcuni situazioni ...Oppure che debba esserci sempre un dinosauro più grande Molto poco credibile il plot dedicata al cast ... Sentivamo proprio tutta questaper un nuovo capitolo della saga Jurassic Park Dopo una prima trilogia anni novanta, ... e poi nella reprise nel nuovo millennio con nuovie rettili ...... sfruttando continuamente il fan - service e l'effetto: addirittura alcuni situazioni ...Oppure che debba esserci sempre un dinosauro più grande Molto poco credibile il plot dedicata al...