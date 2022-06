Nonnina si sente sola e chiama la polizia | gli agenti le cucinano la cena e le fanno compagnia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 giugno 2022) La badante era andata via e l’aveva lasciata da, con unache non era di suo gradimento. E lei, una, proprio non ce la faceva a restare in solitudine e a digiuno. Così, in un impeto di tristezza, ricordando la gentilezza dimostrata pochi giorni prima daglididurante il progetto presentato presso il commissariato di Anzio Nettuno, ha pensato di rivolgersi a loro. Mi sento: potete venire? Hato il 112 e ha chiesto aiuto. La donna ha quindi raccontato agliche non era riuscita a mangiare, perché non era di suo gradimento. Gli, comprendendo la situazione, hanno inviato una volante sul posto. I poliziotti giunti nell’abitazione della donna hanno capito che la...