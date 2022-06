NON USARE - GUASTO ANCHE QUESTO - Cupra Formentor Tdi, i consumi alla prova (Di venerdì 3 giugno 2022) Dalla rocca di Montalfeo (nel comune di Godiasco Salice Terme, PV) a Milano Marittima (Cervia, RA): oltre 300 km a bordo della Cupra Formentor 2.0 Tdi 150 Cv con cambio automatico Dsg a sette rapporti ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Drocca di Montalfeo (nel comune di Godiasco Salice Terme, PV) a Milano Marittima (Cervia, RA): oltre 300 km a bordo della2.0 Tdi 150 Cv con cambio automatico Dsg a sette rapporti ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? C’È CHI DICE NO! ?? ECCO I PROF CHE SCELGONO DI FARSI MULTARE E ALLONTANARE DALLA SCUOLA PUR DI NON USARE LA MASC… - enpaonlus : Nonostante le cure affettuose ricevute al CRAS il piccolo non ce l’ha fatta. L’appello di Enpa per le precauzioni d… - ladyonorato : Scopriamo che secondo costui la lettera Z non si può usare nei profili Twitter perché è come la svastica (???!?), me… - _iamalessiaa : RT @moonreids: steve harrington campione del non dimostrare affetto e usare il sarcasmo come meccanismo di difesa definendosi sempre babysi… - SolariPaolo : @CletoDepalo Oggettofilia… Malata mentale non si può più usare? (#wlf sempre!) -