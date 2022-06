Non solo Balotelli, Berlusconi pensa in grande: vuole al Monza un altro ex giocatore della Nazionale! (Di venerdì 3 giugno 2022) Qualche giorno fa l’AC Monza ha festeggiato la qualificazione in Serie A, e proprio in vista della prossima stagione la società sta cercando di fare degli acquisti importanti per rendere la rosa competitiva e non da sottovalutare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport uno dei primi nomi su cui il Monza vorrebbe puntare è Antonio Candreva, ex Inter, sembrerebbe già esserci un’intesa tra le due parti, infatti con un 2 milioni, anche qualcosina in meno, la Sampdoria, che per motivi finanziari ha bisogno di tagliare il monte ingaggi non si opporrà ad un’eventuale cessione nonostante un contratto in scadenza tra due anni. I blucerchiati, infatti per l’acquisto del giocatore nel 2021 versarono una somma di 2,5 milioni per riscattarlo dall’Inter. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Qualche giorno fa l’ACha festeggiato la qualificazione in Serie A, e proprio in vistaprossima stagione la società sta cercando di fare degli acquisti importanti per rendere la rosa competitiva e non da sottovalutare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport uno dei primi nomi su cui ilvorrebbe puntare è Antonio Candreva, ex Inter, sembrerebbe già esserci un’intesa tra le due parti, infatti con un 2 milioni, anche qualcosina in meno, la Sampdoria, che per motivi finanziari ha bisogno di tagliare il monte ingaggi non si opporrà ad un’eventuale cessione nonostante un contratto in scadenza tra due anni. I blucerchiati, infatti per l’acquisto delnel 2021 versarono una somma di 2,5 milioni per riscattarlo dall’Inter. ...

