"Non lo troviamo più", il tribunale di Velletri non restituisce un Rolex (da 50mila euro) sequestrato al suo proprietario (Di venerdì 3 giugno 2022) Gli era stato sequestrato quell'orologio di lusso, un Rolex, perché gli inquirenti lo avevano etichettato come "oggetto di sospetta provenienza". In pratica, dunque, si pensava che quel cronografo non fosse stato acquistato, ma rubato durante uno scippo o una rapina. Poi, dopo sette anni, l'uomo è stato prosciolto da qualsiasi accusa e – come previsto dalla legge – si è rivolto al tribunale (quello di Velletri) per vedersi restituito il maltolto durante le fasi di indagine. Ma lì è arrivata l'amara sorpresa: di quell'orologio non vi era più traccia all'interno delle stanze dedicate agli oggetti sequestrati.

