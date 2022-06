“Non è il covid, contro cui il vaccino…”. Burioni rivela: “Cosa volevo dire” (Di venerdì 3 giugno 2022) A volte succede che dall’Olimpo della televirologia, Roberto Burioni si accorga di questo nostra Zuppa e decida di pubblicare un tweet in risposta. Era già successo in passato e la Cosa non gli andò bene. Oggi torna alla carica, dopo il nostro pezzo di un paio di giorni fa in cui sottolineavamo una strana frase durante la sua ultima ospitata a Che tempo che fa. Breve riassunto. Parlando di vaiolo delle scimmie con Fabio Fazio, Burioni ha predicato cautela, perché “lo conosciamo da molti anni” e soprattutto perché “abbiamo un vaccino estremamente efficace”. Fin qui, nulla di strano. E ben venga se col vaiolo non si procede all’allarmismo a priori come col coronavirus. Poi però aveva aggiunto: “Non è il covid, ecco… contro il quale il vaccino…”. E lì s’era fermato. Dopo aver ascoltato e ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 3 giugno 2022) A volte succede che dall’Olimpo della televirologia, Robertosi accorga di questo nostra Zuppa e decida di pubblicare un tweet in risposta. Era già successo in passato e lanon gli andò bene. Oggi torna alla carica, dopo il nostro pezzo di un paio di giorni fa in cui sottolineavamo una strana frase durante la sua ultima ospitata a Che tempo che fa. Breve riassunto. Parlando di vaiolo delle scimmie con Fabio Fazio,ha predicato cautela, perché “lo conosciamo da molti anni” e soprattutto perché “abbiamo un vaccino estremamente efficace”. Fin qui, nulla di strano. E ben venga se col vaiolo non si procede all’allarmismo a priori come col coronavirus. Poi però aveva aggiunto: “Non è il, ecco…il quale il”. E lì s’era fermato. Dopo aver ascoltato e ...

