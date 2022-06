“Non avevamo dubbi”. UeD, Luca Salatino e Soraia Allam: la notizia raggiunge Maria De Filippi (Di venerdì 3 giugno 2022) Uomini e Donne, ascolti tv boom per la scelta di Luca Salatino. Il tronista, che alla fine ha scelto Soraia, ha conquistato proprio tutti. Ad aumentare la tensione, e lo share, probabilmente è stata la decisione di non scegliere Lilli. Una decisione che Luca aveva argomentato ampiamente. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”. E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo che tutto quello che c’è si è visto in questa ultima esterna” – dice il tronista visibilmente emozionato. Credo di aver trovato una donna con dei valori e tornassi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Uomini e Donne, ascolti tv boom per la scelta di. Il tronista, che alla fine ha scelto, ha conquistato proprio tutti. Ad aumentare la tensione, e lo share, probabilmente è stata la decisione di non scegliere Lilli. Una decisione cheaveva argomentato ampiamente. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”. E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo che tutto quello che c’è si è visto in questa ultima esterna” – dice il tronista visibilmente emozionato. Credo di aver trovato una donna con dei valori e tornassi ...

Advertising

RobertoBurioni : “Contro il quale il vaccino non ce l’avevamo” - borghi_claudio : @4everAnnina @Rinaldi_euro @AlbertoBagnai @edorixi Hahahaha ma guarda che questi sono gli stessi che ci contestavan… - fleinaudi : #Cassese vota #5SI e noi con lui ! Non avevamo dubbi, caro Professore. Oggi su @LaStampa la sua intervista, che è… - marcocrnkovicc : @ScoutismoRN Bah, non li poteva spendere perché non avevamo budget non perché non voleva, adesso il discorso è dive… - Frances49593317 : Il piede fatato?? non avevamo dubbi sulla scelta ?????? #fairylu -