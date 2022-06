“No a Gattuso”: i tifosi del Valencia “politicamente corretti” contro l’ingaggio dell’allenatore italiano (Di venerdì 3 giugno 2022) L’annuncio di Rino Gattuso come nuovo allenatore del Valencia fino al 2024 è ormai questione di ore. Il club iberico ha annunciato, con una nota sui proprio profili social, l’esonero dell’allenatore José Bordalas. A questo punto, in Spagna danno tutto per fatto, se non fosse per l’hashtag #NoaGattuso che sta montando vertiginosamente sui Social. Nelle ultime ore, diversi tifosi della squadra spagnola hanno infatti reagito negativamente, alle notizie di stampa che parlavano di un imminente ingaggio dell’allenatore calabrese. L’ex calciatore del Milan e della Nazionale viene criticato, ancora una volta, per aver pronunciato in passato frasi considerate “razziste e omofobe”. È tornato di moda, come quando l’ex allenatore del Napoli sembrava vicino alla panchina del Tottenham, l’hashtag ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) L’annuncio di Rinocome nuovo allenatore delfino al 2024 è ormai questione di ore. Il club iberico ha annunciato, con una nota sui proprio profili social, l’esoneroJosé Bordalas. A questo punto, in Spagna danno tutto per fatto, se non fosse per l’hashtag #Noache sta montando vertiginosamente sui Social. Nelle ultime ore, diversidella squadra spagnola hanno infatti reagito negativamente, alle notizie di stampa che parlavano di un imminente ingaggiocalabrese. L’ex calciatore del Milan e della Nazionale viene criticato, ancora una volta, per aver pronunciato in passato frasi considerate “razziste e omofobe”. È tornato di moda, come quando l’ex allenatore del Napoli sembrava vicino alla panchina del Tottenham, l’hashtag ...

