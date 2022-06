Nicola dopo il rinnovo con la Salernitana: «E la storia continua…» (Di venerdì 3 giugno 2022) . Il messaggio del tecnico granata Davide Nicola posta sui social un video dei festeggiamenti salvezza della Salernitana dopo aver firmato il rinnovo di due anni col club campano. …e la storia continua, #Semprealmassimo@OfficialUSS1919 #macteanimo pic.twitter.com/Y0w2Fxfort— Davide Nicola (@DavideNicolaOff) June 3, 2022 «…e la storia continua, #Semprealmassimo», scrive il tecnico granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) . Il messaggio del tecnico granata Davideposta sui social un video dei festeggiamenti salvezza dellaaver firmato ildi due anni col club campano. …e lacontinua, #Semprealmassimo@OfficialUSS1919 #macteanimo pic.twitter.com/Y0w2Fxfort— Davide(@DavideOff) June 3, 2022 «…e lacontinua, #Semprealmassimo», scrive il tecnico granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

