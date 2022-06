Niccolò Ciatti, condannato l'aggressore ceceno che lo ha pestato in Spagna nel 2017: «Fu omicidio volontario» (Di venerdì 3 giugno 2022) Caso Ciatti, in Spagna è arrivata la condanna del tribunale di Girona. «Il calcio sferrato a Niccolò Ciatti voleva uccidere». Lo ha stabilito la giuria popolare del... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 3 giugno 2022) Caso, inè arrivata la condanna del tribunale di Girona. «Il calcio sferrato avoleva uccidere». Lo ha stabilito la giuria popolare del...

Advertising

repubblica : La sentenza su Niccolò Ciatti: fu omicidio volontario [dal nostro inviato Michele Bocci] - SkyTG24 : Processo Niccolò Ciatti, tribunale spagnolo condanna ceceno per omicidio volontario - inews__24 : ?? L'omicidio di #NiccoloCiatti fu volontario ??In arrivo la sentenza, i dettagli - zazoomblog : Niccolò Ciatti il ceceno Bissoultanov condannato per omicidio volontario - #Niccolò #Ciatti #ceceno #Bissoultanov - Corriere : Caso Ciatti, il ceceno Bissoultanov condannato: omicidio volontario -