Niccolò Ciatti, ceceno condannato per omicidio volontario (Di venerdì 3 giugno 2022) E’ giunta nel pomeriggio di oggi 3 giugno 2022, la sentenza del processo per l’omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne toscano vittima di un brutale pestaggio mortale avvenuto nell’agosto del 2017 a Lloret de Mar. La giuria popolare del Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, ha ritenuto il ceceno Rassoul Bissoultanov responsabile dell’omicidio volontario del ragazzo italiano. Secondo la giuria, fu lui a sferrare il calcio al giovane con l’intento di uccidere. Assolto l’amico del ceceno, Movsar Magomadov. omicidio Niccolò Ciatti: condannato il ceceno Al momento si conosce solo la decisione della giuria popolare che ha ritenuto il ceceno colpevole ... Leggi su chihaucciso (Di venerdì 3 giugno 2022) E’ giunta nel pomeriggio di oggi 3 giugno 2022, la sentenza del processo per l’di, il 22enne toscano vittima di un brutale pestaggio mortale avvenuto nell’agosto del 2017 a Lloret de Mar. La giuria popolare del Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, ha ritenuto ilRassoul Bissoultanov responsabile dell’del ragazzo italiano. Secondo la giuria, fu lui a sferrare il calcio al giovane con l’intento di uccidere. Assolto l’amico del, Movsar Magomadov.ilAl momento si conosce solo la decisione della giuria popolare che ha ritenuto ilcolpevole ...

Advertising

borghi_claudio : Non ridarà Niccolò a suo padre, che ho avuto l'emozione di conoscere, però almeno SEMBRA che si faccia giustizia L… - pbrex668 : RT @borghi_claudio: Non ridarà Niccolò a suo padre, che ho avuto l'emozione di conoscere, però almeno SEMBRA che si faccia giustizia La se… - ariolele : RT @borghi_claudio: Non ridarà Niccolò a suo padre, che ho avuto l'emozione di conoscere, però almeno SEMBRA che si faccia giustizia La se… - AminelliVr : RT @Agenzia_Ansa: Condannato per omicidio volontario in Spagna Rassoul Bissoultanov, il giovane ceceno che sferrò il calcio mortale a Nicco… - butwhy5 : RT @borghi_claudio: Non ridarà Niccolò a suo padre, che ho avuto l'emozione di conoscere, però almeno SEMBRA che si faccia giustizia La se… -