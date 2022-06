New York alza a 21 anni l'età per acquisto armi semiautomatiche (Di venerdì 3 giugno 2022) Lo Stato di New York alza l'età per l'acquisto di fucili semiautomatici da 18 a 21 anni. Il via libera segue le stragi di Buffalo e del Texas dove hanno perso la vita 31 persone. . 3 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Lo Stato di Newl'età per l'di fucili semiautomatici da 18 a 21. Il via libera segue le stragi di Buffalo e del Texas dove hanno perso la vita 31 persone. . 3 giugno 2022

