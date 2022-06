New Amsterdam 4, le anticipazioni della prima puntata (Di venerdì 3 giugno 2022) Venerdì 3 giugno riparte il medical drama New Amsterdam con la sua quarta stagione. Trasmesso da Canale 5 a partire dalle 21.20 (con tre episodi per volta), racconta la sfera pubblica e privata del dottor Max Goodwin, direttore medico di uno... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 giugno 2022) Venerdì 3 giugno riparte il medical drama Newcon la sua quarta stagione. Trasmesso da Canale 5 a partire dalle 21.20 (con tre episodi per volta), racconta la sfera pubblica e privata del dottor Max Goodwin, direttore medico di uno...

Advertising

bubinoblog : NEW AMSTERDAM 4: LA NUOVA STAGIONE DELL'ACCLAMATO MEDICAL DRAMA SU CANALE 5 - zazoomblog : New Amsterdam IV chi è Jocko Sims l’attore che fa il dottor Floyd Reynolds? Età moglie figli biografia film Instagr… - _iamAm2_ : L'ATTESA È STATA LUNGHISSIMA MA FINALMENTE STASERA LA NUOVA STAGIONE DI NEW AMSTERDAM - SarettaMandis86 : Questa sere su #Canale5 alle 21:35 ????????????????? La quarta stagione di 'New Amsterdam' #Serietv #TVseries #tvserial… - ReignOfTheSerie : New Amsterdam: trama, promo, sinossi e foto 4x01 'Anima e corpo', 4x02 'Noi due insieme' e 4x03 'Come è sempre stat… -