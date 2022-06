Advertising

TV7Benevento : Neuromed, una tecnica per studiare l'epilessia su neuroni ricavati da staminali - - LocalPage3 : Neuromed, una tecnica per studiare l'epilessia su neuroni ricavati da staminali - amolivenews : Prelevare cellule della pelle di un paziente epilettico, farle tornare staminali e poi spingerle a differenziarsi i… - altomolisenet : Prelevare cellule della pelle di un paziente epilettico, farle tornare staminali e poi spingerle a... - casertafocus : NEUROMED - Studiare l’epilessia attraverso neuroni derivati da cellule staminali GUARDA IL VIDEO… -

CBlive - La città di Campobasso in diretta

È la metodica al centro di un lavoro scientifico, pubblicato sulla rivista Biomedicines , che ha vistocollaborazione tra il Laboratorio di Epilessia Sperimentale dell'I. R. C. C. S.di ...È la metodica al centro di un lavoro scientifico, pubblicato sulla rivista Biomedicines , che ha vistocollaborazione tra il Laboratorio di Epilessia Sperimentale dell'I. R. C. C. S.di ... Collaborazione tra Neuromed e altri Centri di ricerca: studiare l'epilessia attraverso neuroni derivati da cellule staminali “Una tecnica innovativa che permette di compiere una serie di analisi funzionali altrimenti possibili solo a seguito di un intervento neurochirurgico”, spiegano dall’Irccs Neuromed di Pozzilli ...Sarà prevista anche una sessione internazionale ... i co-chair sono l’ingegner Luigi Pavone dell’Unità di Bioingegneria Clinica dell’IRCCS Neuromed, la professoressa Antonella Santone dell’Università ...