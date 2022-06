Nel vivo il refarming in Umbria, cosa fare se non si vedono i canali TV (Di venerdì 3 giugno 2022) Non sarà passato di certo inosservato il refarming in Umbria per i residenti della regione del centro Italia. La riorganizzazione delle frequenze televisive è partita da un paio di giorni nella zona geografica indicata, a seguito dello stesso passaggio portato quasi a termine per la Liguria. Di seguito sono indicati i giorni esatti in cui i lavori procederanno e quando è previsto il loto termine. Il refarming in Umbria è partito lo scorso 31 maggio ma è in questi giorni che sta entrando, appunto, nel vivo. Secondo la tabella di marcia fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, gli interventi saranno poi completati già il 9 giugno. Gioca a favore della regione del centro Italia la sua poca estensione e le due sole province da servire, ossia Perugia e Terni. Come ampiamente preventivabile, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Non sarà passato di certo inosservato ilinper i residenti della regione del centro Italia. La riorganizzazione delle frequenze televisive è partita da un paio di giorni nella zona geografica indicata, a seguito dello stesso passaggio portato quasi a termine per la Liguria. Di seguito sono indicati i giorni esatti in cui i lavori procederanno e quando è previsto il loto termine. Ilinè partito lo scorso 31 maggio ma è in questi giorni che sta entrando, appunto, nel. Secondo la tabella di marcia fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, gli interventi saranno poi completati già il 9 giugno. Gioca a favore della regione del centro Italia la sua poca estensione e le due sole province da servire, ossia Perugia e Terni. Come ampiamente preventivabile, ...

Advertising

amendolaenzo : In partenza per Bruxelles nel giorno del tuo compleanno. Manchi tanto David, ma il tuo ricordo è sempre qui, vivo… - MarcelloChirico : #Kostic ???? ?? #Juventus La trattativa tra @Juventus & @Eintracht è entrata nel vivo . Disco??molto probabile. - wordweb81 : Nel vivo il #refarming in Umbria, cosa fare se non si vedono i canali TV - FredBurkle : Oggi vivo solo in funzione del momento in cui potrò vedere i primi tre epi di #TheBoys , streammando TI VORREI COMP… - Cristin42560973 : @62_milly Per il momento vivo nel limbo certo che li proprio NO ! Sarebbe un’ulteriore mazzata vederlo con qll maglia ! ???? -