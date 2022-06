Nel podcast ‘NIMP Our voices matter', le fiabe dei pazienti ribaltano la malattia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) - Tre delle 12 fiabe trasformate da chi vive con malattie croniche, e raccolte nel centro Mondo Parrucche di Catania NIMP ‘Our voices matter', sono state anticipate nel corso dell'evento web “Le fiabe della Buona Salute”, realizzato alla chiusura della terza edizione del progetto NIMP di Novartis - un master di formazione rivolto alle associazioni pazienti, nato per rispondere al loro bisogno di comunicare in maniera efficace a livello di opinione pubblica, clinici e istituzioni. Grazie alla collaborazione con la Scuola Holden di Torino, quest'anno, i partecipanti di 11 associazioni hanno dato importanza alla loro voce, come ricorda lo stesso titolo ‘Our voicces matter'. In questi mesi, con la guida del docente di Scuola Holden, Filippo Losito, i pazienti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) - Tre delle 12trasformate da chi vive con malattie croniche, e raccolte nel centro Mondo Parrucche di Catania NIMP ‘Our', sono state anticipate nel corso dell'evento web “Ledella Buona Salute”, realizzato alla chiusura della terza edizione del progetto NIMP di Novartis - un master di formazione rivolto alle associazioni, nato per rispondere al loro bisogno di comunicare in maniera efficace a livello di opinione pubblica, clinici e istituzioni. Grazie alla collaborazione con la Scuola Holden di Torino, quest'anno, i partecipanti di 11 associazioni hanno dato importanza alla loro voce, come ricorda lo stesso titolo ‘Our voicces'. In questi mesi, con la guida del docente di Scuola Holden, Filippo Losito, i...

