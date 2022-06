Nazionale: Mancini fa la rivoluzione contro la Germania (sabato, 20,45, Rai1). “Ne cambio 20 su 20”. Formazioni (Di venerdì 3 giugno 2022) Conservatore per indole, Roberto Mancini diventa rivoluzionario per necessità: fuori dalla fase finale del Mondiale e rimediata la figuraccia contro l'Argentina, a Wembley, il ct scompone e ricompone la Nazionale azzurra. Sarà una squadra nuova, quella che domani, a Bologna (ore 20,45, Rai1), affronterà la Germania nella prima delle quattro partite in programma entro metà giugno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 giugno 2022) Conservatore per indole, Robertodiventa rivoluzionario per necessità: fuori dalla fase finale del Mondiale e rimediata la figuraccial'Argentina, a Wembley, il ct scompone e ricompone laazzurra. Sarà una squadra nuova, quella che domani, a Bologna (ore 20,45,), affronterà lanella prima delle quattro partite in programma entro metà giugno L'articolo proviene da Firenze Post.

