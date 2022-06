Nazionale Femminile: le 29 convocate del Ct Bertolini in vista della preparazione all’Europeo (Di venerdì 3 giugno 2022) Nella mattina di oggi si è conclusa la prima la prima settimana di raduno della Nazionale Femminile in vista del Campionato Europeo che si disputerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Ora riposo, e poi domenica le Domenica sera le azzurre si ritroveranno ad Appiano Gentile per riprendere la preparazione che le vedrà impegnate al Suning Centre fino a venerdì 10 giugno. 29 sono le calciatrici chiamate dal Ct Milena Bertolini. Ecco quindi le ragazze convocate per questa seconda parte di raduno: Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina). Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Nella mattina di oggi si è conclusa la prima la prima settimana di radunoindel Campionato Europeo che si disputerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Ora riposo, e poi domenica le Domenica sera le azzurre si ritroveranno ad Appiano Gentile per riprendere lache le vedrà impegnate al Suning Centre fino a venerdì 10 giugno. 29 sono le calciatrici chiamate dal Ct Milena. Ecco quindi le ragazzeper questa seconda parte di raduno: Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina). Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), ...

