Nautica | grande attesa per 28ma edizione degli Oscar della Vela Italiana in programma il 6

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Roma, 3 giugno 2022: è iniziato il conto alla rovescia per la 28ma edizione de Il Velista dell'Anno Fiv, in programma il 6 giugno prossimo a Villa Miani (Roma) a partire dalle 19, l'evento che dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell'anno precedente. La manifestazione vede da quest'anno Confindustria Nautica entrare a far parte ufficialmente dell'organizzazione in partnership con la Federazione Italiana Vela. Tra gli ospiti istituzionali sono attesi, Valentina Vezzali Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Giovanni Malagò Presidente del Coni, Luca Pancalli Presidente del Comitato Italiano Paralimpico e il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli.

