Nations League, l'Italia travolge l'Olanda (Di venerdì 3 giugno 2022) Italia - Olanda 3 - 0 (25 - 19, 25 - 15, 25 - 15) — Seconda vittoria per l'Italia femminile in Nations League. Arriva in maniera molto netta contro un'Olanda almeno un paio di gradini sotto le azzurre ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 giugno 2022)3 - 0 (25 - 19, 25 - 15, 25 - 15) — Seconda vittoria per l'femminile in. Arriva in maniera molto netta contro un'almeno un paio di gradini sotto le azzurre ...

Advertising

GoalItalia : Mancini promette cambiamenti a partire dalla Nations League ?????? - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague: gli #Azzurri tornano a ‘San Siro’ in occasione del match con l’#Inghilterra del 2… - Gazzetta_it : Juve in ansia per #Vlahovic: ha la pubalgia, cura Juve per ripartire al top - sportface2016 : Volley Nations League femminile 2022: 3-0 tra #Italia e #Olanda, le azzurre salgono a quota sei punti nel girone - sportface2016 : #NationsLeague, #VanDijk: 'Strano giocare 4 partite dopo una stagione così lunga' -