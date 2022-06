Nations League, il gol di Arnautovic porta in avanti l’Austria in Croazia (VIDEO) (Di venerdì 3 giugno 2022) Sblocca il risultato con un gran gol Marko Arnautivic, nel match di Nations League tra la Croazia e la sua Austria. Al minuto 41?, l’attaccante del Bologna si è messo in proprio e, saltando due avversari, dal limite dell’area di rigore, col destro ha battuto il portiere avversario, sul palo lungo. Ecco il gol che per adesso sta decidendo il match. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Sblocca il risultato con un gran gol Marko Arnautivic, nel match ditra lae la sua Austria. Al minuto 41?, l’attaccante del Bologna si è messo in proprio e, saltando due avversari, dal limite dell’area di rigore, col destro ha battuto il portiere avversario, sul palo lungo. Ecco il gol che per adesso sta decidendo il match. SportFace.

