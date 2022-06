Nations League, calendario e risultati: Francia ko, l’Olanda sovrasta il Belgio (Di venerdì 3 giugno 2022) E’ iniziato lo spettacolo della Nations League, la competizione si è aperta con la vittoria della Polonia contro il Galles. L’Italia è stata inserita nella Lega A in un girone molto difficile contro Inghilterra, Germania e Ungheria. Gli azzurri sono reduci dalla delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 e dalla sconfitta nella finalissima contro l’Argentina. Partecipano tante Nazionali in grado di fare la differenza: le favorite sono soprattutto Francia e Spagna. Nelle prossime partite andrà in scena un vero e proprio tour de force con tante gara ravvicinate. Il calendario completo della Nations League delle prime quattro giornate PRIMA GIORNATA Mercoledì 1 giugno A4 Polonia – Galles 2-1 Giovedì 2 giugno A2 Repubblica Ceca – Svizzera 2-1 A2 Spagna – ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) E’ iniziato lo spettacolo della, la competizione si è aperta con la vittoria della Polonia contro il Galles. L’Italia è stata inserita nella Lega A in un girone molto difficile contro Inghilterra, Germania e Ungheria. Gli azzurri sono reduci dalla delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 e dalla sconfitta nella finalissima contro l’Argentina. Partecipano tante Nazionali in grado di fare la differenza: le favorite sono soprattuttoe Spagna. Nelle prossime partite andrà in scena un vero e proprio tour de force con tante gara ravvicinate. Ilcompleto delladelle prime quattro giornate PRIMA GIORNATA Mercoledì 1 giugno A4 Polonia – Galles 2-1 Giovedì 2 giugno A2 Repubblica Ceca – Svizzera 2-1 A2 Spagna – ...

GoalItalia : Mancini promette cambiamenti a partire dalla Nations League ?????? - sportmediaset : La Nations League fa male: Lukaku e Mbappé fuori per infortunio #NationsLeague #Lukaku #Mbappe… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague: gli #Azzurri tornano a ‘San Siro’ in occasione del match con l’#Inghilterra del 2… - calciomercatoit : #NationsLeague - La ???? espugna Parigi, #Depay affossa il ???? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Francia sconfitta in casa, Olanda e Austria a valanga: ecco tutti i risultati -