Nations League: Belgio - Olanda 1 - 4 (Di venerdì 3 giugno 2022) Belgio - Olanda 1 - 4 in una partita del gruppo 4 della Nations League, giocata allo stadio 'Re Baldovino'. Poker di gol degli arancioni con Bergwijn (40' pt), Depay (6' st e 20' st) e Dumfries (16' ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022)1 - 4 in una partita del gruppo 4 della, giocata allo stadio 'Re Baldovino'. Poker di gol degli arancioni con Bergwijn (40' pt), Depay (6' st e 20' st) e Dumfries (16' ...

