Nations League 2022/2023, tonfo Belgio: l’Olanda di Dumfries cala il poker a Bruxelles (Di venerdì 3 giugno 2022) Inizia nel peggiore dei modi la Nations League 2022/2023 per il Belgio, travolto in casa dall’Olanda per 4-1. In quel di Bruxelles, gli orange calano il poker ed ottengono una convincente vittoria. Ad aprire le danze è Bergwijn al 40?, mentre tutte le altre reti arrivano nella ripresa. Al 51? Depay sigla il 2-0, mentre al 62? è l’esterno dell’Inter Denzel Dumfries a trovare la via del gol. Gli ospiti non si fermano e quattro minuti dopo segnano il 4-0, sempre con Depay. Il Belgio prova a reagire ma il gol realizzato da Castagne al 78? viene annullato. In pieno recupero c’è comunque gloria per il neo entrato Michy Batsuhayi, autore della rete della bandiera. Da segnalare, inoltre, in una giornata ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Inizia nel peggiore dei modi laper il, travolto in casa dalper 4-1. In quel di, gli orangeno iled ottengono una convincente vittoria. Ad aprire le danze è Bergwijn al 40?, mentre tutte le altre reti arrivano nella ripresa. Al 51? Depay sigla il 2-0, mentre al 62? è l’esterno dell’Inter Denzela trovare la via del gol. Gli ospiti non si fermano e quattro minuti dopo segnano il 4-0, sempre con Depay. Ilprova a reagire ma il gol realizzato da Castagne al 78? viene annullato. In pieno recupero c’è comunque gloria per il neo entrato Michy Batsuhayi, autore della rete della bandiera. Da segnalare, inoltre, in una giornata ...

