Gazzetta del Sud - Edizione Sicilia

Diventano definitive le condanne per gli imputati dell'operazione "Rosa dei Venti" dell'ottobre 2017, quando la Guardia di finanza di Catania ha sgominò un'organizzazione criminale italo - albanese ...... soprattutto ile il contrabbando di tle". Lo ha detto il generale Giuseppe Zafarana, ... con il tratto di costa sull'Adriaco con di fronte l', il Montenegro, realtà che offrono l'... Narcotraffico Albania-Sicilia, cinque condanne definitive - NOMI Diventano definitive le condanne per gli imputati dell’operazione «Rosa dei Venti» dell’ottobre 2017, quando la Guardia di finanza di Catania ha sgominò ...(ANSA) - BARI, 20 MAG - 'Il Corpo ha in corso un processo di ammodernamento della propria flotta aeronavale, finalizzato a far sì che si ...