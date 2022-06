Napoli su Gollini | c’è la risposta del portiere dell’Atalanta | l’indiscrezione

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 3 giugno 2022) Fine stagione, tempo di valutazioni. A campionato ormai finito è tempo di tirare le somme per le società, ed ilnon fa eccezione. Gli azzurri hanno raggiunto la tanto agognata qualificazione in Champions League ma, in vista della prossima stagione, devono ora prendere delle scelte sulla rosa da consegnare a Spalletti. Uno dei nodi più difficili da sciogliere è quello legato alla situazione portieri. Ospina è in scadenza nel 2022, Meret nel 2023. C’è bisogno di fare una scelta: tenere uno dei due, cedere entrambi o continuare con lo stesso pacchetto portieri? Ad oggi i colloqui per i rinnovi parrebbero spingere ilverso una vera e propria rivoluzione. LEICESTER, ENGLAND – SEPTEMBER 16: David Ospina oflooks on during the UEFA Europa League group C match between Leicester City and SSC...