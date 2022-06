Napoli, parcheggiatore abusivo “vende” strada e poi la rivuole indietro: scoppia la rissa (Di venerdì 3 giugno 2022) Una contrattazione illegale finisce in rissa a Napoli, in via Concezione a Montecalvario. Un ragazzo di 28 anni acquista un “pezzo” di strada pubblica per 500 euro dai parcheggiatori abusivi, ma poi questi ultimi ne reclamano la restituzione. Napoli, parcheggiatori abusivi assaltano giovane dopo “acquisto” di strada pubblica La vicenda risale a un anno fa, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 giugno 2022) Una contrattazione illegale finisce in, in via Concezione a Montecalvario. Un ragazzo di 28 anni acquista un “pezzo” dipubblica per 500 euro dai parcheggiatori abusivi, ma poi questi ultimi ne reclamano la restituzione., parcheggiatori abusivi assaltano giovane dopo “acquisto” dipubblica La vicenda risale a un anno fa, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

