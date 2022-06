Napoli, criminali del mare: gommone contro canoe e barche per farle ribaltare (Di venerdì 3 giugno 2022) Un gioco criminale che poteva finire male. Un gruppo di ragazzi a bordo di un gommone si è lanciato a tutto gas contro canoe e barche per farle ribaltare nel tratto di costa antistante Villa Imperiale, a marechiaro (Posillipo). Napoli, gommone a folle velocità su canoe e barche per farle ribaltare A documentare l’episodio un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 giugno 2022) Un gioco criminale che poteva finire male. Un gruppo di ragazzi a bordo di unsi è lanciato a tutto gaspernel tratto di costa antistante Villa Imperiale, achiaro (Posillipo).a folle velocità superA documentare l’episodio un L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

