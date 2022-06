Napoli, addio a Liliana De Curtis, la figlia di Totò, aveva 89 anni (Di venerdì 3 giugno 2022) Morta Liliana De Curtis l’amata figlia di Totò. Si è a lungo battuta per la riapertura del museo dedicato al principe della risata Liliana De Curtis è morta a Roma all’età di 89 anni. L’amata figlia di Totò, combatteva da tempo contro una malattia, assistita dalla figlia Elena, ed è stata attrice e scrittrice, sulle orme del padre. I funerali si terranno a Napoli, ma la data non è stata ancora resa nota. Liliana De Curtis era nata nella Capitale il 10 maggio del 1933. Totò le diede il nome in ricordo di Liliana Castagnola, l’attrice alla quale il principe era stato legato e che si era suicidata per lui, prima della sua unione con Diana ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 giugno 2022) MortaDel’amatadi. Si è a lungo battuta per la riapertura del museo dedicato al principe della risataDeè morta a Roma all’età di 89. L’amatadi, combatteva da tempo contro una malattia, assistita dallaElena, ed è stata attrice e scrittrice, sulle orme del padre. I funerali si terranno a, ma la data non è stata ancora resa nota.Deera nata nella Capitale il 10 maggio del 1933.le diede il nome in ricordo diCastagnola, l’attrice alla quale il principe era stato legato e che si era suicidata per lui, prima della sua unione con Diana ...

