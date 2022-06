Mourinho: «La Conference League è la Champions della Roma» (Di venerdì 3 giugno 2022) . Le dichiarazioni del tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato durante un intervento all’Università di Lisbona. Ecco un breve stralcio delle sue dichiarazioni: «La vittoria della Conference League a Tirana mi ha fatto sentire come forse non mi sono mai sentito. È stata la nostra Champions. Sono diventato molto meno egocentrico, diventando una persona che vive molto più per gli altri che per me stesso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) . Le dichiarazioni del tecnico giallorosso Joséha parlato durante un intervento all’Università di Lisbona. Ecco un breve stralcio delle sue dichiarazioni: «La vittoriaa Tirana mi ha fatto sentire come forse non mi sono mai sentito. È stata la nostra. Sono diventato molto meno egocentrico, diventando una persona che vive molto più per gli altri che per me stesso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

