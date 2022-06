Motopesca italiani ancora nel mirino degli ‘sceriffi libici’ mentre si trovano in acque internazionali (Di venerdì 3 giugno 2022) Già la situazione economica è quella che è, ed appena ieri una rappresentanza di pescatori si è presentata sotto Montecitorio per urlare la loro rabbia: gli aumenti indiscriminati del gasolio costringono i pescatori a tenere ferme le loro flotte. Motopesca italiani nel mirino degli ‘sceriffi libici’, che aprono il fuoco mentre si trova in acque internazionali Poi oggi, altra vergogna, per chi sfidando la miseria si è avventurato per cercare di portare qualche euro a casa, anche la beffa: per l’ennesima volta una motovedetta di ‘sceriffi libici’ ha pensato bene sparare diversi colpi contro due pescherecci italiani che, va sottolineato, in quel momento si trovavano a navigare in un tratto marino ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) Già la situazione economica è quella che è, ed appena ieri una rappresentanza di pescatori si è presentata sotto Montecitorio per urlare la loro rabbia: gli aumenti indiscriminati del gasolio costringono i pescatori a tenere ferme le loro flotte.nel, che aprono il fuocosi trova inPoi oggi, altra vergogna, per chi sfidando la miseria si è avventurato per cercare di portare qualche euro a casa, anche la beffa: per l’ennesima volta una motovedetta diha pensato bene sparare diversi colpi contro due pescherecci italiani che, va sottolineato, in quel momento si trovavano a navigare in un tratto marino ...

La fregata Grecale della Marina Militare è intervenuta ieri sera in acque internazionali a Nord di Bengasi, in Libia, 'a supporto di due motopesca italiani, Luigi Primo e Salvatore Mercurio, sottoposti ad avvicinamento da parte di una motovedetta libica'. E' quanto ha reso noto oggi la Marina militare, precisando che 'il motopesca ... In un secondo momento si è provveduto ad 'accertare le condizioni di salute dei marittimi italiani'...