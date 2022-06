Motomondiale: Marquez, 'operazione ok, mi sento meglio' (Di venerdì 3 giugno 2022) Rochester, 3 giu. - (Adnkronos) - "Grazie per tutti i messaggi di supporto! L'operazione è andata bene, mi sento meglio! Ringrazio il dottor Joaquín Sánchez Sotelo e il suo staff per il fantastico lavoro". Così il pilota della Honda Marc Marquez su Instagram dopo l'operazione all'omero destro nella Mayo Clinic di Rochester in Minnesota. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Rochester, 3 giu. - (Adnkronos) - "Grazie per tutti i messaggi di supporto! L'è andata bene, mi! Ringrazio il dottor Joaquín Sánchez Sotelo e il suo staff per il fantastico lavoro". Così il pilota della Honda Marcsu Instagram dopo l'all'omero destro nella Mayo Clinic di Rochester in Minnesota.

