MotoGP, scatta il weekend del GP di Catalogna: pronti per un nuovo duello Bagnaia-Quartararo? (Di venerdì 3 giugno 2022) Si alza ufficialmente il sipario sul fine settimana del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato del Montmelò, tappa consueta del calendario, si inizierà con le prime due sessioni di prove libere che ci permetteranno di capire in maniera più accurata i valori in pista per quanto riguarda la classe regina. Il venerdì sulla pista posizionata ad una ventina di chilometri da Barcellona, inizierà alle ore 9.55 con la FP1, mentre alle ore 14.10 si tornerà in azione per il secondo turno, per 90 minuti complessivi di lavoro di capitale importanza. Siamo ormai giunti al giro di boa della stagione (accorciata da 21 a 20 gare dopo l’addio del Gran Premio di Finlandia) per cui ogni appuntamento ormai assume sempre maggiore rilevanza. Tutto sembra portare verso un nuovo capitolo del duello ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Si alza ufficialmente il sipario sul fine settimana del Gran Premio di, nono appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato del Montmelò, tappa consueta del calendario, si inizierà con le prime due sessioni di prove libere che ci permetteranno di capire in maniera più accurata i valori in pista per quanto riguarda la classe regina. Il venerdì sulla pista posizionata ad una ventina di chilometri da Barcellona, inizierà alle ore 9.55 con la FP1, mentre alle ore 14.10 si tornerà in azione per il secondo turno, per 90 minuti complessivi di lavoro di capitale importanza. Siamo ormai giunti al giro di boa della stagione (accorciata da 21 a 20 gare dopo l’addio del Gran Premio di Finlandia) per cui ogni appuntamento ormai assume sempre maggiore rilevanza. Tutto sembra portare verso uncapitolo del...

Advertising

Sebasti05711568 : Ora scatta il motogp time. Ve vojio bene ma se sentimo dopo...?????? - sportli26181512 : MotoGP, GP Mugello: la diretta LIVE della gara: La gara della MotoGP scatta alle 14 con tre piloti italiani davanti… - gponedotcom : Tre italiani in prima fila, Ducati e Aprilia pronte alla sfida sul bellissimo tracciato toscano. Di Giannantonio in… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Italia 2022 in DIRETTA: scatta il warm-up mentre la pista va asciugandosi - #MotoGP #Italia… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Italia 2022 in DIRETTA: scatta la caccia alla pole position! Di Giannantonio e Marquez in Q2 out Suz… -