MotoGP | Marc Marquez operato all’omero destro negli USA Intervento riuscito

(Di venerdì 3 giugno 2022)è statopresso la Mayo Clinic di Rochester (Minnesota, USA). Il centauro spagnolo è finito sotto i ferri per tre ore, durante le quali l’equipe guidata dal dottor Joaquin Sanchez Sotelo ha eseguito un’osteotomia omerale. L’chirurgico è perfettamente, il pluri Campione del Mondo diresteràStati Uniti per alcuni giorni, per poi tornare in Spagna e proseguire con la riabilitazione. Il chirurgo ha dimostrato la sua soddisfazione attraverso le dichiarazioni rilasciate attraverso i canali della Honda: “Nonostante la complessità dell’, il risultato finale è stato soddisfacente. L’consisteva nella rimozione delle due ...

: risultati live.Marquez operato alla spalla. L'otto volte campione del mondoMarquez segue il Gp dal letto di ospedale in Minnesota, dove proprio oggi è stato operato alla spalla . "...... al momento senza moto per il 2023 (a fine anno la Suzuki lascerà la). La gestione dell'... Nonostante i suoi acciacchi quello messo meglio è suo fratellodestinato a restare fuori fino a ...Alex Rins in testa dopo la prima sessione, poi Vinales e un ottimo Morbidelli. Solo 14esimo Pecco Bagnaia. Dalle 14 la seconda sessione in diretta. Marc Marquez operato alla spalla negli Usa ...Marc Marquez è stato operato all'omero destro presso la Mayo Clinic di Rochester (Minnesota, USA). Il centauro spagnolo è finito sotto i ferri per tre ore, durante le quali l'equipe guidata dal dottor ...