Mostrare le spalle con eleganza, l'imperativo di stagione (Di venerdì 3 giugno 2022) L’abbiamo visto su tutte le passerelle, ma anche a Cannes 2022. La tendenza off the shoulder è ovunque, e se gli abiti, a seconda dei casi, restano soprattutto un pezzo da cerimonia o da weekend, il classico top a spalle scoperte si presta a svariati utilizzi nella bella stagione. Un pezzo dall’eleganza senza tempo, perfetto per affrontare l’afa con stile. Il top a spalle scoperte di Adam Lippes PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Eleganti, casual, da sera: crop top in tutte le salse per l’Estate 2022 Dove l’abbiamo visto Bandeau, che lascia completamente scoperte le scapole, oppure con lo scollo Bardot che le abbraccia solo sulla sommità. Comunque lo si scelga, il top a spalle scoperte è il ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 giugno 2022) L’abbiamo visto su tutte le passerelle, ma anche a Cannes 2022. La tendenza off the shoulder è ovunque, e se gli abiti, a seconda dei casi, restano soprattutto un pezzo da cerimonia o da weekend, il classico top ascoperte si presta a svariati utilizzi nella bella. Un pezzo dall’senza tempo, perfetto per affrontare l’afa con stile. Il top ascoperte di Adam Lippes PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Eleganti, casual, da sera: crop top in tutte le salse per l’Estate 2022 Dove l’abbiamo visto Bandeau, che lascia completamente scoperte le scapole, oppure con lo scollo Bardot che le abbraccia solo sulla sommità. Comunque lo si scelga, il top ascoperte è il ...

